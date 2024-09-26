Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Murid-Murid Madrasah Ini Selalu Ucap Terima Kasih dan Minta Doa Sebelum Guru Keluar Kelas

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |14:07 WIB
Viral Murid-Murid Madrasah Ini Selalu Ucap Terima Kasih dan Minta Doa Sebelum Guru Keluar Kelas
Viral murid-murid madrasah selalu ucapkan terima kasih dan minta doa sebelum guru keluar kelas. (Foto: Instagram @studenttentreee)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan murid-murid madrasah selalu mengucapkan terima kasih dan minta doa sebelum guru keluar kelas usai mengajar. Bikin salut warganet yang menyaksikannya.

Dikutip dari unggahan video viral akun Instagram @studenttentreee, Kamis (26/9/2024), murid-murid tersebut merupakan siswa kelas X-3 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Cimahi, Jawa Barat.

Viral murid-murid madrasah selalu ucapkan terima kasih dan minta doa sebelum guru keluar kelas. (Foto: Instagram @studenttentreee)

Dalam video viral tersebut tampak para murid yang berseragam putih abu-abu mengucapkan terima kasih kepada bapak guru berbatik biru yang hendak keluar kelas seusai mengajar.

"Terima kasih bapak. Doakan kami semua sukses. Kami sayang bapak," ucap para murid tersebut yang dibalas senyuman dari bapak guru.

Tidak hanya di situ, ada juga momen ketika mereka menyampaikan terima kasih kepada ibu guru yang hendak keluar kelas setelah menyampaikan pelajaran.

"Terima kasih ibu. Doakan kami semua sukses. Kami sayang ibu. Ibu sayang kami," papar murid-murid tersebut yang dibalas simbol jari cinta saranghae.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement