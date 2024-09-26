Viral Murid-Murid Madrasah Ini Selalu Ucap Terima Kasih dan Minta Doa Sebelum Guru Keluar Kelas

Viral murid-murid madrasah selalu ucapkan terima kasih dan minta doa sebelum guru keluar kelas. (Foto: Instagram @studenttentreee)

VIRAL video yang memperlihatkan murid-murid madrasah selalu mengucapkan terima kasih dan minta doa sebelum guru keluar kelas usai mengajar. Bikin salut warganet yang menyaksikannya.

Dikutip dari unggahan video viral akun Instagram @studenttentreee, Kamis (26/9/2024), murid-murid tersebut merupakan siswa kelas X-3 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Cimahi, Jawa Barat.

Dalam video viral tersebut tampak para murid yang berseragam putih abu-abu mengucapkan terima kasih kepada bapak guru berbatik biru yang hendak keluar kelas seusai mengajar.

"Terima kasih bapak. Doakan kami semua sukses. Kami sayang bapak," ucap para murid tersebut yang dibalas senyuman dari bapak guru.

Tidak hanya di situ, ada juga momen ketika mereka menyampaikan terima kasih kepada ibu guru yang hendak keluar kelas setelah menyampaikan pelajaran.

"Terima kasih ibu. Doakan kami semua sukses. Kami sayang ibu. Ibu sayang kami," papar murid-murid tersebut yang dibalas simbol jari cinta saranghae.