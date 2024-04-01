Hukum Tajwid Surat Al Qadar Ayat 1-5 Lengkap dengan Artinya

Ilustrasi hukum tajwid Surat Al Qadar 1-5. (Foto: Unsplash)

HUKUM tajwid Surat Al Qadar Ayat 1–5 dijelaskan lengkap dalam artikel Okezone Muslim berikut ini. Al Qadr merupakan surat ke-97 dalam kitab suci Alquran, memiliki arti Kemuliaan, dan berisi 5 ayat.

Surat Al Qadr termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.

Berikut ini penjelasan mengenai hukum tajwid Surat Al Qadr Ayat 1–5 lengkap dengan artinya, seperti telah Okezone himpun:

Hukum Tajwid Surat Al Qadr Ayat 1

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Arab latin: Innaa anzalnaahu fii lailatil qadr.

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam qadar." (QS Al-Qadr Ayat 1)

- Bacaan إِنَّ (innaa) Terdapat tajwid Ghunnah karena ada huruf Nun bertasydid. Cara membacanya dengung dan ditahan 3 harakat.

نَاۤ أَ (Naaa)

- Ada Mad Jaiz Munfashil. Alasanya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat. Cara bacanya panjang 2, 4 atau 5 harakat.

أَنْزَلْ (Anjal)

- Tajwidnya ikhfa karena ada huruf Nun sukun bertemu huruf Za. Cara bacanya samar dan dengung serta ditahan.

نْزَلْنٰهُ (Anzalnahu)

- Mad thabi'i karena huruf Nun berharakat fathah tegak.

لَيْلَ (Laila)

- Ada Mad layyin karena huruf Ya sukun jatuh setelah lam fathah.

لَةِ الْ (Latil)

- Alif Lam qomariyah karena huruf lam dan tandu sukun. Cara bacanya jelas.

قَدْرِ (Qadri)

- Qolqolah sughro karena huruf Dal sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan ringan.

Hukum Tajwid Surat Al Qadr Ayat 2

وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِؕ

Arab latin: Wa maa adraaka maa lailatul qadr.

Artinya: "Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?" (QS. Al-Qadr Ayat 2)

وَمَاۤ أَ (wa Maaa)

- Mad Jaiz Munfashil karena ada huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat. Cara bacanya panjang 2 hingga 5 harakat.

أَدْرَ (adro)

- Qolqolah sughro karena huruf Dal sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan ringan.

لَيْلَةُ (Lailatu)

- Ada mad layyin karena huruf Ya sukun jatuh setelah lam fathah.

الْقَدْرِ (Al-Qadri)

- Alif Lam qomariyah karena huruf Lam bertemu tanda sukun. Cara bacanya jelas.

- Ada qolqolah sughro karena huruf Dal sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan ringan.