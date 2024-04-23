Hukum Tajwid Surat Al Isra Ayat 32 Beserta Makna dan Isi Kandungannya

HUKUM tajwid Surat Al Isra Ayat 32 beserta makna dan isi kandungannya dibahas Okezone Muslim. Surat Al Isra Ayat 32 berisi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Alquran Surat Al Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS Al Isra (17): 32)

Setidaknya ada delapan hukum bacaan tajwid Surat Al Isra Ayat 32. Berikut penjelasannya, seperti dihimpun dari kanal YouTube PAI NESKA:

1. Mad Thabi'I

Lafazh وَلَا masuk ke dalam mad thabi'i karena huruf lam berharakat fathah diikuti alif. Begitu pula dengan lafazh كَا ,فَا, سَا, dan سَبِي di huruf selanjutnya, dibaca panjang sepanjang dua harakat.

2. Qalqalah Sughra

Lafazh تَقْرَبُوا masuk ke dalam qalqalah sughra karena huruf qaf berharakat sukun.

3. Alif Lam Syamsiyah

Lafazh بُوا الزِّنَا masuk ke dalam alif lam samsiyah, karena lam bertemu huruf syamsiah (zai). Alif lam tidak dibaca, tapi langsung ke huruf zai.

4. Mad Jaiz Munfashil

Lafazh الزِّنَا masuk ke dalam mad jaiz munfashil karena mad thabi'i bertemu hamzah pada lafal berbeda. Dibaca panjang antara dua sampai lima harakat.