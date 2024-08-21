JADWAL sholat hari Kamis 22 Agustus 2024 Masehi/17 Safar 1446 Hijriah bisa disimak dalam artikel berikut ini. Insya Allah dapat membantu semua umat Islam di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat lima waktu berjamaah di masjid.
Mari disimak jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia berikut ini, sebagaimana dilansir Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.15
Subuh: 04.25
Zuhur: 11.46
Asar: 15.06
Magrib: 17.46
Isya: 18.56
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 05.03
Subuh: 05.13
Zuhur: 12.28
Asar: 15.48
Magrib: 18.22
Isya: 19.32
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.42
Subuh: 04.52
Zuhur: 12.11
Asar: 15.31
Magrib: 18.09
Isya: 19.19