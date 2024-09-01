Jadwal Sholat Hari Senin 2 September 2024 M/28 Safar 1446 H

JADWAL sholat hari Senin 2 September 2024 Masehi/28 Safar 1446 Hijriah. Insya Allah dapat membantu umat Islam di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Mari diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.12

Subuh: 04.22

Zuhur: 11.42

Asar: 14.59

Magrib: 17.43

Isya: 18.52

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.24

Asar: 15.44

Magrib: 18.21

Isya: 19.31

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.39

Subuh: 04.49

Zuhur: 12.07

Asar: 15.25

Magrib: 18.07

Isya: 19.16